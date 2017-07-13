Энергетическая компания ČEZ объявила о начале строительства на территории ТЭЦ «Тушимице» дата-центра, стоимость которого составит 450 млн крон. Предполагается, что этот комплекс заменит устаревшие аналоги в Праге и Пльзени и возьмет на себя функции основного дата-центра Группы ČEZ (до сих пор эти функции выполнял центр на АЭС «Темелин»). «У группы компаний ČEZ, как и у многих других компаний, растут требования к обработке и хранению информации. Мы уже несколько лет анализировали ситуацию и думали, как решить эту проблему. Победил вариант строительства собственного дата-центра на ТЭЦ «Тушимице», - сообщил журналистам заместитель председателя правления ČEZ Мартин Новак. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в 2019 году.