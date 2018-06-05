Церкви готовы судиться из-за налогообложения компенсаций за невозвращенное имущество

Церкви не намерены мириться с планом введения налогообложения финансовых компенсаций, выплачиваемых за невозвращенную в рамках реституции собственность. Внедрением упомянутого налогообложения парламентские коммунисты обусловили свою поддержку коалиционному правительству, формируемому движением ANO и социал-демократами .

Результатом внедрения налогообложения, как заявлено, может быть жалоба в Конституционный суд.

В феврале текущего года проект по обложению налогом финансовых компенсаций, выплачиваемых церквям, уже поддержали движение ANO, социал-демократы и движение Свобода и прямая демократия.