Церкви готовы судиться из-за налогообложения компенсаций за невозвращенное имущество

Антон Каймаков
05-06-2018
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Церкви не намерены мириться с планом введения налогообложения финансовых компенсаций, выплачиваемых за невозвращенную в рамках реституции собственность. Внедрением упомянутого налогообложения парламентские коммунисты обусловили свою поддержку коалиционному правительству, формируемому движением ANO и социал-демократами .

Результатом внедрения налогообложения, как заявлено, может быть жалоба в Конституционный суд.

В феврале текущего года проект по обложению налогом финансовых компенсаций, выплачиваемых церквям, уже поддержали движение ANO, социал-демократы и движение Свобода и прямая демократия.

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