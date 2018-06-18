Цены производителей сельскохозяйственной продукции в межгодовом сравнении сократились на 4,2%

Лорета Вашкова
18-06-2018
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Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями, в мае по сравнению с показателями прошлого года, сократились на 4,2 процента. В апреле было зарегистрировано падение цен на сельскохозяйственную продукцию на 1,9%.

Цены производителей промышленной продукции и в строительном производстве за тот же период, наоборот, повысились. Данные предоставлены Чешским статистическим управлением (ČSÚ), обнародовавшим также результаты внешней торговли в апреле. Согласно информации ČSÚ, в межгодовом сравнении сохраняется тенденция снижения уровня цен как экспортируемых, так и импортируемых товаров.

 
 
 
 
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