Цены квартир увеличились почти на 11%

Стоимость жилья в Праге и краевых столицах Чехии во втором квартале 2017 года в межгодовом сравнении выросли на 10,7%. На сегодняшний день средняя цена 1 квадратного метра жилплощади в стране составляет 49 800 крон (1 915 евро). Информацию, проанализировав данные специализированного сервера CenovaMapa.org, опубликовала консультационная компания Deloitte.

Самым дорогим городом в этом отношении является Прага. В столице 1 квадратный мер жилой площади стоит 65 700 крон (2527 евро). Во втором самом крупном городе Чехии – в Брно цена жилого метра достигает 80% уровня Праги – 2021 евро. В конце ценового рейтинга находится город краевого значения Усти-на-Лабе (Ústí nad Labem) – 11 800 крон (454 евро).