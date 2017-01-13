Новости Центробанк сможет регламентировать параметры ипотек

13-01-2017 10:32 | Антон Каймаков

Чешский национальный банк с июля 2017 года может получить право определять параметры ипотечных кредитов. Данное нововведение ныне обсуждает правительство страны. В настоящее время ЧНБ публикует лишь рекомендации, касающиеся кредитов на жилье, применение которых, однако, невозможно добиваться юридическим путем. Последняя из подобных рекомендаций, в данном случае отрицательного характера, касается предоставления банками ипотечных кредитов на 100% стоимости жилья.

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Центробанк сможет регламентировать параметры ипотек 13-01-2017 10:32 | Антон Каймаков Чешский национальный банк с июля 2017 года может получить право определять параметры ипотечных кредитов. Данное нововведение ныне обсуждает правительство страны. В настоящее время ЧНБ публикует лишь рекомендации, касающиеся кредитов на жилье, применение которых, однако, невозможно добиваться юридическим путем. Последняя из подобных рекомендаций, в данном случае отрицательного характера, касается предоставления банками ипотечных кредитов на 100% стоимости жилья.

Праге не придется из-за шума ограничивать трамвайное движение 13-01-2017 10:15 | Антон Каймаков Минздрав и мэрия чешской столицы договорились о способе оценки уровня шума, возникающего при движении трамваев на реконструированных участках линий. Каждый случай, что касается соблюдения действующих санитарных норм, будет обсуждаться отдельно, чтобы найти компромисс. Абсолютно точное соблюдение действующего весьма строгого законодательства может привести к тому, что столичное руководство вообще не сможет строить новых трамвайных линий и реконструировать старые.

Милош Земан отверг характеристику, что он – «пророссийский лидер» 12-01-2017 18:35 oбновлено | Антон Каймаков «Пророссийски и антиисламский европейский лидер» - так охарактеризовала чешского президента Милоша Земана «The Washington Post». В интервью упоминаемой газете глава Чехии такое обозначение назвал «стандартным лозунгом оппонентов» и вновь повторил аргументы, на которых зиждется его неприятие антироссийских санкций. Милош Земан считает, что санкции наносят ущерб обеим сторонам противостояния. Чешский президент также отверг и обвинение в том, что его финансирует Москва. В интервью «The Washington Post» также было затронуто сообщение служб безопасности о том, что Россия в чешских СМИ ведет свою пропаганду и распространяет лживую информацию. Согласно замечанию Милоша Земана - «каждый имеет право на какое-то мнение», а его публикация не является «ни дезинформацией, ни пропагандой».

Инвесторы создадут в Центральной Чехии 500 рабочих мест 12-01-2017 16:34 | Антон Каймаков Правительственное агентство CzechInvest поддержит в 2017 году в Центральной Чехии 6 инвестиционных проектов. Общая сумма вложений превысит 5 миллиардов крон (185,2 миллиона евро). Благодаря появлению новых производственных мощностей в регионе появится свыше 500 новых рабочих мест. Самым дорогостоящим (вложение более 2 миллиардов крон) станет расширение производства фирмы Ball Aerocan в Велиме, выпускающей алюминиевые баллоны для спреев.

Иран возместил Чехии старый долг в размере 202 миллионов крон 12-01-2017 15:18 | Антон Каймаков Иранский центральный банк вернул Чехии долг в объеме 202 миллионов крон (7,5 миллионов евро). Непогашенная задолженность была непреодолимым препятствием для заключения новых сделок в сфере финансирования и страхования экспорта. Информацию опубликовала Экспортная гарантийная и страховая компания. Задолженность Ирана, а именно банка Saderat, возникла еще до введения международных санкций.

Иностранцев в Чехии проживает все больше и больше 12-01-2017 14:30 | Антон Каймаков Рекордное количество иностранцев с ПМЖ в Чешской Республике было официально зарегистрировано в 2015 году – 464 тысячи человек. Данные СМИ сообщил заведующий отделением «Рабочей силы, миграции и равных возможностей» Чешского статистического управления Даниэль Хитил. Самое большое количество переселенцев приезжает из стран Европейского союза. По предварительным данным, численность иностранцев, проживающих в Чехии, продолжала увеличиваться и в 2016 году. Предположительно, таковых в стране ныне проживает 493 505 человек. Среди иностранцев, проживающих в Чехии, более всего украинцев (23%), на втором месте – вьетнамцы (12%). Россиян с ПМЖ в Чехии проживает 8%, немцев 5%, а поляков 4%. Чаще всего мигранты приезжают в Чехию в поисках работы.

Премьер: Террористическая угроза в Чехии отсутствует 12-01-2017 14:29 | Антон Каймаков Нет данных об актуальной угрозе проведения в Чехии террористической атаки, заявил СМИ премьер страны Богуслав Соботка после встречи с руководителем МВД Миланом Хованецом и главами служб безопасности. Первый министр подчеркнул, что абсолютным приоритетом правительства является обеспечение безопасности граждан страны, и что ответственные органы работают на максимум. Встреча премьера с министром внутренних дел и главами служб безопасности стала реакцией на заявление президента Милоша Земана о том, что на территории государства находится одно из лиц, связанных с исламскими террористическими организациями. Богуслав Соботка также заметил, что политики, располагающие доступом к секретной информации, должны подходить к этому ответственно.

Надежда Савченко: В оценке потенциальных угроз президент Чехии ошибается 12-01-2017 12:48 | Антон Каймаков Необходимо лучше анализировать потенциальную угрозу, чтобы Чехию не постигла судьба Украины, считает украинский депутат Надежда Савченко, прибывшая в Прагу по приглашению чешского евродепутата Павла Свободы. Именно допущенная Украиной ошибка в оценке сложившейся ситуации позволила России аннексировать Крым и развязать войну на востоке украинской территории, подчеркнула Савченко во время встречи с чешскими СМИ. Надежда Савченко, приговоренная российской юстицией к длительному сроку заключения, как подчеркивается, по сфабрикованному обвинению, считает главной ошибкой Милоша Земана его уверенность в существовании в России «справедливого суда». Личной встречи Надежды Савченко с главой Чехии Милошом Земаном не запланировано.

Центру по борьбе с организованной преступностью не хватает людей 12-01-2017 12:17 | Антон Каймаков 70 сотрудников актуально не хватает Центру по борьбе с организованной преступностью, который с момента своего создания 1 августа 2016 года начал расследование 51 нового дела. Общий штат данного центра должен составлять 870 человек. Недостаток кадров связан с изначально низким количеством сотрудников в подразделениях по борьбе с мафией и коррупцией. Центр по борьбе с организованной преступностью возник именно на базе упомянутых отделов. Усугубил ситуацию и уход 18 человек в конце 2016 года. В первую очередь Центр нуждается в специалистах по борьбе с кибернетической преступностью.