Цель Чехии – расширение экспорта в Китай

Антон Каймаков
08-07-2018
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Одной из целей Чешской Республики, по мнению премьера Андрея Бабиша, должно стать расширение своих экспортных поставок в Китай. В настоящее время положение неравноценно. Товаров из Китая в Чехию поступает в десять раз больше, чем в обратном направлении.

Чешским предпринимателям-экспортерам, по мнению главы чешского кабинета, способна помочь разработка концепции торговли с Китаем. В идеале, считает Андрей Бабиш, подобные концепции должны быть разработаны для всех государств, с которыми Чехия ведет товарообмен.

 
 
 
 
 
 
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