Цель Чехии – расширение экспорта в Китай

Одной из целей Чешской Республики, по мнению премьера Андрея Бабиша, должно стать расширение своих экспортных поставок в Китай. В настоящее время положение неравноценно. Товаров из Китая в Чехию поступает в десять раз больше, чем в обратном направлении.

Чешским предпринимателям-экспортерам, по мнению главы чешского кабинета, способна помочь разработка концепции торговли с Китаем. В идеале, считает Андрей Бабиш, подобные концепции должны быть разработаны для всех государств, с которыми Чехия ведет товарообмен.