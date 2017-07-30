Совместное использование автомобилей, так называемый carsharing в Чехии становится все более популярным. Как свидетельствуют результаты опроса консультационной фирмы EY и агентства STEM/MARK, данный способ проката средства передвижения могут себе представить 71% чешских граждан. По популярности carsharing уже обогнал традиционный прокат автомобилей, которому также свои голоса отдали 64% участников опроса.