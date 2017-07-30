Carsharing в Чехии набирает популярность

Антон Каймаков
30-07-2017
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Совместное использование автомобилей, так называемый carsharing в Чехии становится все более популярным. Как свидетельствуют результаты опроса консультационной фирмы EY и агентства STEM/MARK, данный способ проката средства передвижения могут себе представить 71% чешских граждан. По популярности carsharing уже обогнал традиционный прокат автомобилей, которому также свои голоса отдали 64% участников опроса.

 
 
 
 
 
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