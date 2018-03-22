Бывший премьер-министр Богуслав Соботка сдаст мандат депутата

Бывший премьер-министр и председатель Чешской социал-демократической партии Богуслав Соботка уходит из политики. 1 апреля он сдаст мандат депутата. В нижней палате парламента его место займет бывший руководитель фракции ЧСДП в Палате депутатов Роман Скленак, который после выборов занимал должность секретаря партии.

Как сообщил Соботка, сдать мандат он решил по причинам личного характера. Вместе с тем, он не собирается выходить из партии. «Нет необходимости здесь искать сложные схемы или мотивы. Мое решение глубоко личное, я провел почти четверть века в политике, из этого восемь лет состоял в правительстве, а теперь чувствую, что у меня есть последняя возможность, учитывая мой возраст, поменять образ жизни и пойти другим путем», - писал он.