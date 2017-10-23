Бюджетный план останется без изменений

Антон Каймаков
23-10-2017
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Правительство уже не будет вносить изменений в бюджетный план на 2018 год. Новый состав Палаты депутатов обсудит уже утвержденный кабинетом проект Закона «О бюджете» с дефицитом в объеме 50 миллиардов крон (1,9 миллиарда евро). Бюджет должен быть утвержден законодателями до конца 2017 года.

Осложнения не предполагаются, так как «старая правящая коалиция» располагает в Нижней палате большинством голосов, хотя и в перераспределенном варианте. Ощутимо увеличилось количество мандатов Движения Ощутимо увеличилось количество мандатов Движения, чем компенсируется потеря голосов социальных и христианских демократов.

 
 
 
 
 
 
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