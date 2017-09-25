Бюджет с дефицитом в 50 миллиардов

Правительство приняло бюджетный план 2018 года с дефицитом в объеме в 50 миллиардов крон (1,9 миллиарда евро). Для меня важно, что в рамках установленного лимита удалось добиться расширения финансирования во всех необходимых нам областях, заявил премьер Богуслав Соботка. По его словам бюджетный план обеспечивает дальнейший экономический рост государства. Министр финансов Иван Пилны подчеркнул, что на бюджетный план серьезно повлиял актуальный предвыборный период.

Принятый бюджетный план раскритиковал председатель оппозиционной партии ТОР 09 Мирослав Калоусек, который считает, что это демонстрация отсутствия у действующего правительства приоритетов и ответственности за будущее. Бывший глава Минфина обращает внимание на чрезмерное количество государственных служащих и низкий объем запланированных инвестиций.