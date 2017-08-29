Бюджет МВД ЧР на 2018 г. будет на 1,2 млрд крон выше планируемого

Катерина Айзпурвит
29-08-2017
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После встречи с главой МВД Миланом Хованецом министр финансов Иван Пильны сообщил, что бюджет Министерства внутренних дел на 2018 г. будет на 1,2 млрд крон (46 млн евро) выше, чем планировалось, и составит 66,7 млрд крон (2,5 млрд евро). При этом, по мнению Милана Хованеца, его ведомство нуждается в дополнительных 3,4 млрд крон (130 млн евро), что станет предметом дальнейших переговорах на заседаниях правительства.

Дополнительные средства МВД требуются, в частности, на приобретение вертолетов, необходимых для работы авиационной службы спасения. Также закон требует создания специального полицейского подразделения по контролю данных авиапассажиров.

 
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