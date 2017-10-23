Будущий премьер – Андрей Бабиш

Антон Каймаков
23-10-2017
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Назначение нового премьера состоится на следующей неделе. Формирование правительства будет доверено Андрею Бабишу, возглавляющему Движение ANO, ставшее победителем парламентских выборов. Об этом СМИ после встречи в загородной резиденции Ланы с президентом Чехии Милошом Земаном сообщил непосредственно кандидат на кресло главы кабинета. Каких-либо рекомендаций от главы государства, касающихся будущего кабинета, по словам Андрея Бабиша, не прозвучало.

Во время короткой пресс-конференции будущий премьер упомянул о том, что самым простым вариантом, обеспечивающим его правительству большинство в Палате депутатов, было бы объединение с гражданскими демократами – всего 103 голоса. Представители Гражданской демократической партии, однако, заявили о том, что они не хотят сотрудничать с ANO Андрея Бабиша.

Во время пресс-конференции Андрей Бабиш повторно исключил возможность сотрудничества с Коммунистической партией Чехии и Моравии, а также с движением «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры.

Антон Каймаков
23-10-2017
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