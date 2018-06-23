Будущий министр обороны Метнар: Мы планируем крупную закупку военной техники

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в пятницу сообщил о том, что собирается предоставить пост министра обороны Лубомиру Метнару.
В своем интервью газете Pravo Лубомир Метнар отметил, что планирует несколько крупных проектов, в первую очередь касающихся покупки военной техники – от израильских радаров (приблизительная цена которых составят 3,5 миллиарда крон) до военных вертолетов.
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