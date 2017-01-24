Новости Бржезина готов к борьбе за вторую медаль ЧЕ по фигурному катанию

24-01-2017 12:00 | Лорета Вашкова

По прошествии 18 лет Чехия принимает Чемпионат Европы по фигурному катанию. Ежегодное соревнование по фигурному катанию во всех категориях впервые в истории состоится в Остраве, на ЧЕЗ-арене. Стартует чемпионат в среду, 25 января. Несмотря на то, что чешские фигористы представлены во всех дисциплинах, шансами добиться более заметного успеха обладает лишь 26-летний уроженец Брно Михал Бржезина, выступающий в мужском одиночном катании. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2013 г., серебряный призером чемпионата мира среди юниоров 2009 года и пять раз занимал четвертое место на европейском или мировом чемпионатах. Главный фаворит сопревнований - испанский фигурист Хавьер Фернандес, серьезным противником которого станут израильтянин Алексей Быченко и российские спортсмены во главе с Максимом Ковтуном, сообщает ЧТК.

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Таиланд депортировал чеха, осознанно распространявшего ВИЧ, на родину 24-01-2017 12:26 | Лорета Вашкова Власти Таиланда депортировали в Чешскую Республику чешского гражданина Зденека Пфайфера, задержанного в Таиланде на прошлой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP. Чешское посольство в Бангкоке сообщило, что воздержится от комментариев по данному делу. В чешский аэропорт конвоируемый прибыл с марлевой повязкой на лице, без наручников. На родине, где депортированный обвиняется в нанесении тяжелого вреда здоровью нескольких десятков мужчин, 49-летнего Пфайфера ожидает суд. Инфекция была выявлена у Пфайфера в 2013 году. Несмотря на это, гражданин ЧР, которому ныне грозит до 12 лет тюремного заключения, продолжал вступать в интимные отношения, не информируя своих партнеров о риске заражения.

Бржезина готов к борьбе за вторую медаль ЧЕ по фигурному катанию 24-01-2017 12:00 | Лорета Вашкова По прошествии 18 лет Чехия принимает Чемпионат Европы по фигурному катанию. Ежегодное соревнование по фигурному катанию во всех категориях впервые в истории состоится в Остраве, на ЧЕЗ-арене. Стартует чемпионат в среду, 25 января. Несмотря на то, что чешские фигористы представлены во всех дисциплинах, шансами добиться более заметного успеха обладает лишь 26-летний уроженец Брно Михал Бржезина, выступающий в мужском одиночном катании. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2013 г., серебряный призером чемпионата мира среди юниоров 2009 года и пять раз занимал четвертое место на европейском или мировом чемпионатах. Главный фаворит сопревнований - испанский фигурист Хавьер Фернандес, серьезным противником которого станут израильтянин Алексей Быченко и российские спортсмены во главе с Максимом Ковтуном, сообщает ЧТК.

Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Australian Open 24-01-2017 11:14 | Лорета Вашкова 24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова (5) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Поединок с Дарьей Гавриловой (22) завершился со счетом 6:3, 6:3. Обе участницы встречи четвертого круга совершили много неточностей. По словам Плишковой, сказался предыдущий матч с Остапенко, "отнявший у нее много энергии". За выход в полуфинал Плишкова будет бороться с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Прогноз погоды на 25 января 24-01-2017 11:00 | Лорета Вашкова В среду, 25 января, в Чехии будет преимущественно пасмурная погода, местами с прояснениями или небольшой снег, в некоторых регионах изморозь. Температура воздуха днем от – 4 до 0 °C, в горах около -6 °C. Слабый северо-восточный и северный ветер 1-4 м/с, на востоке страны 2 - 6 м/с.

Преступность в Чехии третий год подряд падает 24-01-2017 10:50 | Лорета Вашкова Чешская полиция во вторник опубликует данные о развитии криминогенной ситуации в прошлом году. Согласно доступной статистике сведений о криминогенной обстановке, уровень преступности третий год подряд падает. За первые 11 месяцев 2016 года полицейские зарегистрировали свыше 204 тысяч уголовных преступлений, за тот же период 2015 года было совершено 230 тыс. Число зарегистрированных преступлений в Чехии в последний раз выросло на 7% до 325 тысяч в 2013 году, однако на росте преступности тогда отразилась амнистия, объявленная Вацлавом Клаусом перед сложением своих полномочий президента – более чем половина преступников являлись рецидивистами.

Уровень доверия к чешской экономике в январе достиг 99,2 пункта 24-01-2017 10:19 | Лорета Вашкова Уровень доверия к чешской экономике в начале года незначительно повысился и вновь, как и в период с июля по ноябрь 2016 года, растет. Сводный индекс уровня доверия по сравнению с декабрем минувшего года поднялся на 0,1 пункта и достиг 99,2. Показатель, напрямую определяющий покупательскую способность рынка, среди предпринимателей сократился на 0,1 пункта, однако доверие отечественных потребителей, наоборот, увеличилось на 1,3 пункта. Данные обнародованы 24 января Чешским статистическим управлением.

Совет безопасности ЧР актуализирует оборонную стратегию страны 24-01-2017 09:56 | Лорета Вашкова Во вторник, 24 января, проходит первое в нынещнем году заседание Совета безопасности Чешской Республики, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы оборонной стратегии государства и, по всей видимости, усиленные меры безопасности, введенные в Чехии в конце 2016 года в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине и действовавшие до 6 января. С улиц чешских городов исчезли военные патрульные, вооруженные автоматами, однако первая степень угрозы терроризма в Чехии не была отменена. Стратегию одобрило еще правительство премьера Петра Нечаса в 2012 году, поэтому она требует актуализации задач, сообщил министр обороны Мартин Стропницкий.

Чешские дипломаты спасли польского гражданина из сирийского плена 23-01-2017 18:21 | Антон Каймаков Польского гражданина, плененного в Сирии в декабре 2015 года правительственными войсками Башара Асада, спасли чешские дипломаты. Благодаря усилиям главы внешнеполитического отдела Пражского Града Гинека Кмоничека и чешского посла в Дамаске Эвы Филипи 54-летний поляк Лешек Панек, которому угрожала смертная казнь, уже перевезен в Ливан Бейрут и передан под опеку сотрудников польского посольства. Лешека Панека, получившего при задержании в Сирии огнестрельное ранение в ногу и позже обвиненного «в деятельности террористического толка», пыталась освободить также и польская сторона. Однако предпринятые попытки успехом не увенчались, и польские дипломаты обратились за помощью к Чехии. Чешская Республика является единственной страной НАТО и Евросоюза, чье посольство в Дамаске продолжает свою работу. Через чешскую миссию в Сирии действуют также и дипломатические представители США.

Минпром предлагает выкупить обанкротившиеся Остравско-Карвинские шахты 23-01-2017 16:36 | Антон Каймаков Министр промышленности Ян Младек намерен предложить чешскому правительству за символическую сумму в размере 1 кроны выкупить горнодобывающее предприятие OKD (Остравско-Карвинские шахты). С мая прошлого года для обанкротившейся фирмы подыскивается новый инвестор, однако, результат добиться не удалось. Министр считает, что в конечном итоге государству все равно придется решать данную проблему и вплотную заниматься постепенным закрытием нерентабельных шахт.