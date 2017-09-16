Брно – золотой призер конкурса «Цветущие города Европы»

Лорета Вашкова
16-09-2017
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Город Брно удостоен золотой награды в конкурсе Entente Florale Europe 2017 («Цветущие города Европы»). Meждународное жюри оценило не только качество обустройства зон общественного озелененного пространства, но и высокий уровень эковоспитания, услуг в сфере туризма и привлечение общественности к проектам, улучшающим состояние окружающей среды.

Церемония вручения наград проходила в пятницу, 15 сентября, в городе Подчертек (Словения). Конкурс ежегодно объявляет некоммерческая организация Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP), штаб-квартира которой находится в Брюсселе.

 
 
 
 
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