Брно – золотой призер конкурса «Цветущие города Европы»

Город Брно удостоен золотой награды в конкурсе Entente Florale Europe 2017 («Цветущие города Европы»). Meждународное жюри оценило не только качество обустройства зон общественного озелененного пространства, но и высокий уровень эковоспитания, услуг в сфере туризма и привлечение общественности к проектам, улучшающим состояние окружающей среды.

Церемония вручения наград проходила в пятницу, 15 сентября, в городе Подчертек (Словения). Конкурс ежегодно объявляет некоммерческая организация Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP), штаб-квартира которой находится в Брюсселе.