Британский художник «похоронил» под Прагой МИГ-21

В предместье Праги Дольни Бржежаны прошел хэппенинг, в ходе британский художник Роджер Хайорнс провел «похороны» советского военного истребителя МИГ-21. На хэппенинги присутствовали десятки зрителей. В могилу, представляющую собой земляной ров, самолет был погружен с помощью подъемного крана.

Акция прошла при поддержке художественной галереи «Рудольфинум», отмечающей свою сотую выставку. По словам куратора галереи Давида Копецкого, район был выбран, исходя из контекста художественной акции, – на этом месте действует научно-исследовательский лазерный центр, который также принял участие в организации мероприятия. По словам куратора, хэппенинг стал символическим актом прощания с эпохой, которую символизирует МИГ.

Корпус самолета был предварительно законсервирован, что позволит избежать загрязнения окружающей среды. Место не будет специально обозначено, возможно, лишь QR-кодом на городской скамейке. По словам организаторов, найти советский истребитель было непростой задачей, к тому же часто они считаются ценными с исторической точки зрения. Наконец, требуемый истребитель был получен у частного владельца из Моравии. «Похороненный» МИГ-21 MF номер 4313 был выпущен в 1971 г. и прослужил до 1996 г. Он налетал 1773 ч и не участвовал в боевых операциях. Ранее МИГи находились на вооружении армии Чехословакии и Чешской Республики.

Родившийся в 1975 г. в Бирмингеме Роджер Хайорнс известен своими необычными работами с городским пространством.