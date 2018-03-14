Британский министр по Brexit встречается в Праге с премьером и главой МИД ЧР

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис проводит в Праге встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и главой МИД ЧР Мартином Стропницким.

Тема встречи – урегулирование отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit. Данному вопросу также будет посвящен саммит премьеров и президентов стран ЕС на саммите, который состоится на следующей неделе.

В Праге стороны обсуждают будущее чешско-британских отношений, прежде всего развитие сотрудничества в сфере безопасности, внешней политики и улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности.

«На первом месте для Чешской Республики – обеспечение соблюдения прав своих граждан в Соединенном Королевстве после Brexit», – указывает МИД ЧР на своем официальном сайте.