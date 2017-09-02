Британский истребитель, направлявшийся на авиашоу CIAF, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Eurofighter Typhoon, направлявшийся на фестиваль авиационной техники CIAF 2017 в г. Градец Кралове, при совершении промежуточной посадки в аэропорту г. Пардубице выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Второй британский истребитель отказался от посадки в Чехии и вернулся на базу в Великобритании.

Инцидент произошел 1 сентября, после чего аэропорт в Пардубице, куда самолет направился из-за неблагоприятной погоду в Градце Кралове, был на некоторое время закрыт. Пилот и истребитель не пострадали.

Прочие участники авиашоу, среди которых JAS-39 Gripen и два украинских SU-27, прибыли в Градец Кралове без происшествий.