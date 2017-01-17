Новости Brexit способен несколько притормозить рост экономики Чехии

17-01-2017 17:36 | Антон Каймаков

Преданный огласке премьером Великобритании план выхода страны из ЕС может повлиять на экономику Чешской Республики. Глава кабинета Тереза Мэй заявила о варианте полного «развода» со всеми структурами Евросоюза. В первый год после Brexit, таким образом, показатель экономического роста Чехии, по предположениям специалистов, может сократиться на несколько десятых процента. Наиболее остро выход Великобритании почувствуют автомобильные компании, так как вновь будут введены таможенные сборы. Однако долгосрочного негативного влияния Brexit не окажет, считают экономисты. Чешские политики по поводу заявления премьера Великобритании чаще всего говорят о необходимости уважать решение данной страны.

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Brexit способен несколько притормозить рост экономики Чехии 17-01-2017 17:36 | Антон Каймаков Преданный огласке премьером Великобритании план выхода страны из ЕС может повлиять на экономику Чешской Республики. Глава кабинета Тереза Мэй заявила о варианте полного «развода» со всеми структурами Евросоюза. В первый год после Brexit, таким образом, показатель экономического роста Чехии, по предположениям специалистов, может сократиться на несколько десятых процента. Наиболее остро выход Великобритании почувствуют автомобильные компании, так как вновь будут введены таможенные сборы. Однако долгосрочного негативного влияния Brexit не окажет, считают экономисты.



Чешские политики по поводу заявления премьера Великобритании чаще всего говорят о необходимости уважать решение данной страны.

Глава МИД ЧР обсудил в Брюсселе ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке 17-01-2017 16:06 | Катерина Айзпурвит Любомир Заоралек принял участие в работе заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, главными темами которой стала ситуация в Сирии и процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Главы МИД стран ЕС подтвердили свою решимость искать политическое решение конфликта, продолжающегося уже шесть лет. Европейские дипломаты также обсудили позицию, которую намерены занять в ходе встречи по Сирии в Астане, инициаторами которой выступают Россия, Иран и Турция.

В Чехии растет смертность 17-01-2017 15:16 | Антон Каймаков Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.

В Чехии бегают радиоактивные «чернобыльские» кабаны 17-01-2017 13:46 | Антон Каймаков До сих пор в Чешской Республике наблюдаются последствия аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. На территорию страны также произошел спад. Радиоактивное облако прошло над Европой три раза. Практически половина кабанов, отловленных в лесах Заповедника Шумава, что на западе Чехии, до сих пор «светится». Повышенный уровень радиации, излучаемый животными, связан с тем, что ни поедают оленьи трюфеля - подземные грибы, аккумулирующие в себе радиацию. Туши радиоактивных кабанов, как сообщил глава Отделения безопасности продуктов питания Государственного ветеринарного управления Иржи Драпал, подлежат уничтожению.

К 2022 году Чешская армия планирует модернизировать свою артиллерию 17-01-2017 11:58 | Антон Каймаков В планах Армии Чешской Республики к 2022 году обновить свою артиллерию, причем значительную часть поставок должны осуществить непосредственно чешские производители. Согласно принятому решению, будет приобретено 17 новых 155-мм орудий, использующих самые современные боеприпасы, а также проведена модернизация 33 гаубиц 152-го калибра, для которых Чехия располагает значительными запасами снарядов. Общая стоимость реализации плана составляет более 6 миллиардов крон (222,2 миллиона евро).

Строительство дорог под присмотром дронов 17-01-2017 11:50 | Антон Каймаков Дирекция автодорог и транзитных магистралей ввело видеонаблюдение над процессом строительства шоссе. В ближайшее время в дело будут пущены и дроны. Планируется также расширение использования фотодокументов в строительных дневниках. Посредством беспилотных летательных аппаратов дирекция намерена следить за наличием надлежащей техники на стройплощадке, а также за соблюдением плана возведения объектов. Наличие дополнительных видео- и фотоматериалов позволит эффективнее осуществлять приемку, а также решать проблемы рекламации.

Гражданки Украины обвиняются в создании нелегального дома престарелых 17-01-2017 11:23 | Катерина Айзпурвит В ходе контрольной проверки дома для престарелых в Кунштате сотрудники аппарата омбудсмена ЧР обнаружили отсутствие квалифицированного персонала, плохое обращение с клиентами и нарушение их личного пространства. Центр был квалифицирован как «нелегальное предприятие». На данный момент гражданки Украины, создавшие «фирму по оказанию социальных услуг», обвиняются прокуратурой в ведении предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения. Предпринимательницы Анжела Емелькова, Кристина Черней и Тетьяна Турло отрицают предъявленные им обвинения, указывая, что все услуги предоставлялись на основании соответствующих договоров и на основе консультаций с юристом.

В год Чехия производит около 645 000 гектолитров вина 17-01-2017 10:31 | Катерина Айзпурвит В последние годы производство вина в ЧР существенно выросло – ежегодный объем его производства достигает в среднем 645 000 гектолитров. Две трети продукции составляют белые вина, и одну треть – красные. При этом существенно больший объем на чешском рынке приходится на импортные вина. Так, в 2015 г. в Чехию было ввезено почли полтора миллиона гектолитров на общую сумму 4,1 млрд крон (152 млн евро). Бутилированное вино поставляется, главным образом, из Испании, Германии и Франции. По поставкам вина в крупной таре лидируют Испания, Италия и Венгрия. Крупнейшим экспортером в ЧР игристых вин является ФРГ.

Прогноз погоды на среду, 18 января 17-01-2017 09:40 | Катерина Айзпурвит В среду, 18 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами снег. В некоторых районах страны будет пасмурно, возможен туман. Ночью температура воздуха опустится до 6 – 11 градусов мороза, при слабом ветре – до -14 °C. Температура воздуха днем составит от -6 до -2 °C. Слабый северо-западный ветер 2-5 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.