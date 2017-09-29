Братиславский саммит призван пресечь двойные стандарты в сфере продуктов питания

В саммите, посвященном вопросам защиты потребителей, которые сталкиваются на рынке Евросоюза с двойными стандартами в сфере продуктов питания, примут участие премьер-министры стран «Вышеградской четверки» (Чехии, Словакии, Венгрии, Польши), еврокомиссар от ЧР Вера Йоурова, а также представители других государств Европейского союза, Европейского парламента и объединений потребителей. Саммит состоится 13 октября в Братиславе.

Совещание созвано по инициативе чешского и словацкого правительств. Братислава ожидает содержательного обсуждения вопросов и поиска решения, способного противодействовать на общеевропейском уровне продаже продуктов разного качества в разные страны и созданию двух категорий потребителей.