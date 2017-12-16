Браки гомосексуальных граждан на повестке дня Палаты депутатов

Пиратская партия намерена вновь предложить депутатам обсудить возможность узаконивания в Чехии браков гомосексуальных граждан и их права на усыновление детей. По мнению лидера Пиратской партии Ивана Бартоша, подобная норма уже давно должна была появиться в законодательстве либерального государства. Бартош обращает внимание на то, что брак в Чехии до сих пор воспринимается, «как нечто, что имеет практически священную суть», однако, обряды бракосочетания проходят также в мэриях, а осуществляют их чиновники.

Узаконивание браков гомосексуальных пар, по мнению Пиратской партии, сделает их равноправными с браками, заключаемыми гетеросексуальными партнерами. Супружество, в отличие от введенного в чешское законодательство зарегистрированного партнерства, расширяет права гомосексуальных партнеров, например, имущественные.

Точно также, по мнению Ивана Бартоша, гомосексуальные пары должны получить право на усыновление детей. Глава Пиратской партии напоминает об отсутствии доказательств, что воспитание гомосексуальными отцами или матерями имеет на детей какое-либо негативное влияние. «Гомосексуальная семья лучше, чем детский дом», - уверен Бартош.

В 2016 году Конституционный суд Чехии вынес вердикт, что граждане гомосексуальной ориентации, вступившие в зарегистрированное партнерство, имеют право на усыновление детей. Однако право это распространяется только на одного из партнеров, а не на обоих сразу.