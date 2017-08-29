Боснийский политик осудил М. Земана, заявившего, что эта балканская страна «может служить базой ИГИЛ»

Член Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович заявил о своем категорическом несогласии с точкой зрения президента Чехии Милоша Земана, который сказал, что эта балканская страна «может служить базой ИГИЛ в Европе». Изетбегович является представителем в Президиуме Боснии и Герцеговины от национальности босняки («славяне-мусульмане»).

27 августа в ходе передачи Blesk.cz «Интервью с президентом в Ланах» Милош Земан заявил, что в случае вытеснения ИГ с территории Ирака и Сирии существует опасность создания европейской террористической базы. «Я боюсь, что такой базой может быть Босния, где уже сейчас развиваются флаги ИГ», – считает чешский президент.

Бакир Изетбегович, со своей стороны, указал на «ксенофобный, исламофобный характер кампаний официальных лиц некоторых стран Центральной Европы», целью которой является создание ложного представления о Боснии и ее гражданах, исповедующих ислам».