Босковицкий фестиваль, связанный с сохранением Еврейского района, посетило 4 тыс. человек

Лорета Вашкова
09-07-2017
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Почти 4 тысячи человек посетили 25-й фестиваль культуры, непосредственно связанный с Еврейским районом в Босковицах. Босковице – один из культурных центров моравских евреев; на рубеже XVIII - XIX веков здесь находился центр изучения талмуда. В программу смотра были включены многочисленные концерты, включая выступление Kaschauer Klezmer Band, театральные постановки, выставки, авторские чтения и творческие мастерские. «Фестиваль был организован в 1993 г. с целью обратить внимание широкой общественности на существование уникального урбанистического ансамбля, а также предотвратить его ликвидацию и способствовать обновлению достопримечательности. Нам удалось за это время частично отремонтировать строения и завершить реконструкцию синагоги», – сообщил координатор фестиваля Честмир Гунят.

 
 
 
 
 
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