Почти 4 тысячи человек посетили 25-й фестиваль культуры, непосредственно связанный с Еврейским районом в Босковицах. Босковице – один из культурных центров моравских евреев; на рубеже XVIII - XIX веков здесь находился центр изучения талмуда. В программу смотра были включены многочисленные концерты, включая выступление Kaschauer Klezmer Band, театральные постановки, выставки, авторские чтения и творческие мастерские. «Фестиваль был организован в 1993 г. с целью обратить внимание широкой общественности на существование уникального урбанистического ансамбля, а также предотвратить его ликвидацию и способствовать обновлению достопримечательности. Нам удалось за это время частично отремонтировать строения и завершить реконструкцию синагоги», – сообщил координатор фестиваля Честмир Гунят.