Борцы с коммунистическим режимом награждены памятными знаками

Катерина Айзпурвит
06-09-2017
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Сорок три участника борьбы с коммунистическим режимом получили памятные знаки за активную роль, которую они играли в Третьем сопротивлении, – поддержку людей, подвергавшихся несправедливым гонениям, распространение самиздата, участие в акциях протеста, составление антикоммунистических текстов.

Среди награжденных – вывший главный раввин Карол Сидон, сотрудник библиотеки Libri Prohibiti Иржи Грунторад, поэт и прозаик Яхим Топол, публицист Ян Рейжек, музыкант рок-группы Plastic People of the Universe Йозеф Яничек.

 
 
 
 
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