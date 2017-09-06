Борцы с коммунистическим режимом награждены памятными знаками

Сорок три участника борьбы с коммунистическим режимом получили памятные знаки за активную роль, которую они играли в Третьем сопротивлении, – поддержку людей, подвергавшихся несправедливым гонениям, распространение самиздата, участие в акциях протеста, составление антикоммунистических текстов.

Среди награжденных – вывший главный раввин Карол Сидон, сотрудник библиотеки Libri Prohibiti Иржи Грунторад, поэт и прозаик Яхим Топол, публицист Ян Рейжек, музыкант рок-группы Plastic People of the Universe Йозеф Яничек.