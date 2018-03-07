Большинство ректоров вузов не примет участия в инаугурации президента М. Земана

Большинство ректоров чешских вузов, видимо, не примет участия в запланированной на четверг, 8 марта, инаугурации президента Милоша Земана, переизбранного на второй срок. По данным Чешского информационного агентства ЧТК, все руководители высших учебных заведений, кроме ректора Университета им. Масарика Микулаша Бека, получили приглашения на торжественную церемонию от спикера Нижней палаты парламента, однако по разным причинам отказались от участия в церемонии вступления в должность главы чешского государства.

Некоторые таким образом протестуют против того, что на это мероприятие были приглашены не все их коллеги, иные объяснили свое неучастие случайными обстоятельствами: необходимостью отбыть в служебную командировку или болезнью.

В прошлом ректоры критиковали, что М. Земан отказал в присвоении звания профессора трем доцентам и не пригласил ввиду личной неприязни на церемонию вручения государственных наград в Пражский Град ректора М. Бека и главу Южночешского университета Либора Грубхоффера. Поэтому с 2014 года ректоры отказываются от участия в торжественной церемонии.