Большинство пражских гостиниц уже забронированы на Новый год

Лорета Вашкова
12-11-2017
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Большинство свободных номеров в пражских гостиницах на Новый год будут заняты. Большая часть номеров забронирована и на декабрьский рождественский период. Tри четверти туристов, посещающих в конце года чешскую столицу, приезжают из европейских государств.

Интерес к Праге по-прежнему высок также по той причине, что она пользуется среди туристов репутацией одного из наиболее безопасных мест для отдыха. Такой вывод сделало Чешское информационное агентство ČTK на основе интервью с рядом владельцев местных отелей. Туристов привлекает в Прагу предпраздничная атмосфера рождественских ярмарок и возможность приобретения рождественских и новогодних подарков.

Согласно прошлогоднему рейтингу телеканала CNN, рождественские ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях вошли в десятку лучших праздничных ярмарок в мире. Представители международных компаний в свою очередь часто выбирают чешскую столицу как наиболее подходящее место для проведения корпоративных рождественских вечеринок.

Лорета Вашкова
12-11-2017
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