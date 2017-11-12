Большинство пражских гостиниц уже забронированы на Новый год

Большинство свободных номеров в пражских гостиницах на Новый год будут заняты. Большая часть номеров забронирована и на декабрьский рождественский период. Tри четверти туристов, посещающих в конце года чешскую столицу, приезжают из европейских государств.

Интерес к Праге по-прежнему высок также по той причине, что она пользуется среди туристов репутацией одного из наиболее безопасных мест для отдыха. Такой вывод сделало Чешское информационное агентство ČTK на основе интервью с рядом владельцев местных отелей. Туристов привлекает в Прагу предпраздничная атмосфера рождественских ярмарок и возможность приобретения рождественских и новогодних подарков.

Согласно прошлогоднему рейтингу телеканала CNN, рождественские ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях вошли в десятку лучших праздничных ярмарок в мире. Представители международных компаний в свою очередь часто выбирают чешскую столицу как наиболее подходящее место для проведения корпоративных рождественских вечеринок.