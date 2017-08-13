За сохранение членства Чешской Республики в ЕС выступает в своих предвыборных программах большинство ведущих политических партий. Тем не менее, они по-разному видят приоритеты, на которые должна ориентироваться Чехия в Евросоюзе. Например, социальные демократы видят значение политики в ЕС в сближении жизненного уровня между государствами, а гражданские демократы делают акцент на объединении рынка. Разные позиции занимают партии также в отношении введения евро. Единственной партией, предлагающей выход Чехии из состава Евросоюза, является Свобода и прямая демократия. Решение о нахождении в составе ЕС граждане будут принимать в рамках референдума.