Большинство партий выступает за сохранение членства Чехии в ЕС

Ольга Васинкевич
13-08-2017
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За сохранение членства Чешской Республики в ЕС выступает в своих предвыборных программах большинство ведущих политических партий. Тем не менее, они по-разному видят приоритеты, на которые должна ориентироваться Чехия в Евросоюзе. Например, социальные демократы видят значение политики в ЕС в сближении жизненного уровня между государствами, а гражданские демократы делают акцент на объединении рынка. Разные позиции занимают партии также в отношении введения евро. Единственной партией, предлагающей выход Чехии из состава Евросоюза, является Свобода и прямая демократия. Решение о нахождении в составе ЕС граждане будут принимать в рамках референдума.

 
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