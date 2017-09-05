Большинство парламентских фракций проголосует за снятие с А.Бабиша депутатского иммунитета

Большинство партий, представленных в чешском парламенте, будут 6 сентября голосовать за снятие с председателя движения ANO Андрея Бабиша и его заместителя Ярослава Фолтынека депутатской неприкосновенности. Об этом представители партий заявили в ходе выступлений перед журналистами.

По словам председателя фракции ТОР-09 Михала Кучеры, «на Западе оба депутата в подобной ситуации сами бы сложили мандат». Министр иностранных дел Любомир Заоралек назвал депутатский иммунитет «излишней мерой», выразив мнение, что «с депутатами следует обращаться так же, как и с обычными гражданами».

Депутаты от ANO сообщили, что их не обязали голосовать определенным образом, однако их фракция считает требования полиции безосновательными. Ярослав Фолтынек сообщил, что на заседании в среду, 6 сентября, он и Андрей Бабиш постараются представить свои аргументы, которые, по его мнению, полиция замалчивает. При этом депутат считает, что большинство парламентариев преследует политические цели.

Вопрос о лишении политиков иммунитета рассматривается в связи с делом о злоупотреблении дотационными средствами Евросоюза компанией «Гнездо аиста», ранее принадлежащей экс-министру финансов Андрею Бабишу.