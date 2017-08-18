Большинство чехов за сохранение и развитие ядерной энергетики

Семь из десяти жителей Чешской Республики выступает за сохранение или увеличение доли атомных электростанций в производстве электроэнергии в стране. За достройку третьего и четвертого блоков АЭС Темелин высказалось свыше половины общественности. Такие данные стали известны в результате опроса, проведенного Центром по изучению общественного мнения (CVVM) в мае 2017 года.

На атомных электростанциях вырабатывается треть всей энергии в Чешской Республике. 39% участников опроса считает, что эта доля должна быть сохранена. Почти треть респондентов считает, что доля энергии, производимой на АЭС, должна увеличиться, 18% опрошенных выступило за снижение производства энергии на атомных станциях.

Авторы исследования также интересовались, вызывает ли ядерная энергетика у чехов страх. Отрицательно ответило более четверти опрошенных. Большие или средние опасения высказала треть респондентов, небольшой страх чувствует 38% жителей Чехии.