Болгария не исключает покупки болгарских активов ČEZ

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов заявил, что правительство готово приобрести контрольный пакет в местных компаниях, принадлежащих энергетическому гиганту ČEZ. Ранее чешская фирма договорилась об их продаже частной болгарской компании Inercom Bulgaria. «Государство имеет возможность в той или иной форме – на бюджетные средства или через одну из энергетических компаний – заключить такую сделку», - сказал Горанов, не исключивший, что Болгария может претендовать и на контрольный пакет акций. Пресс-секретарь ČEZ Алице Горакова заявила, что руководству ČEZ о намерениях правительства Болгарии ничего неизвестно.

Напомним, о сделке по продаже своих болгарских активов Inercom Bulgaria ČEZ объявил 22 февраля. Сделка, сумма которой составила примерно 320 млн евро, вызвала обеспокоенность высокопоставленных чиновников и руководства страны относительно способности небольшой и малоизвестной компании финансировать и использовать стратегические энергетические активы.