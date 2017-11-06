Более трети избирателей готовы отдать свой голос за Милоша Земана

Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения, в настоящий момент 34% избирателей готовы отдать свой голос за действующего главу государства Милоша Земана.

На втором месте среди кандидатов оказался бывший председатель Академии наук ЧР Иржи Драгош. За поэта-песенника Михала Горачека готово проголосовать 13% респондентов. Остальные кандидаты набрали незначительное число сторонников. При этом существенная часть опрошенных – почти 20% – пока не знает, кого поддержит на президентских выборах в январе 2018 г.