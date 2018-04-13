Более 60% чехов выступает за сохранение действующих полномочий президента

Согласно опросу, проведенному Центром общественного мнения (CVVM), 61% граждан Чехии выступает за сохранение существующих полномочий президента страны. Это – самый высокий показатель с 2002 г., когда впервые были опубликованы результаты подобного опроса. То же число граждан разделяло эту позицию и в 2008 г.

15% респондентов хотели бы расширения полномочий президента, 16%, наоборот, хотели бы их уменьшить. Наибольшее число граждан (32%) выступало за их увеличение в 2013 г., когда Вацлава Клауса в Пражском Граде сменил Милош Земан.

Более 90% респондентов согласны с правом президента объявлять амнистию. При этом обязательное получение дополнительного согласия на амнистию от другой политической структуры считает необходимым 42% опрошенных, а 49% считают, что это может быть единоличным решением главы государства.