Более 200 человек в Брно приняли участие в карнавале silly walk

Уже в седьмой раз в столице Моравии прошел карнавал silly walk, т. е. «глупой походки». Эту гротескную походку, когда человек слегка подпрыгивает, а затем делает три длинных шага, демонстрирует британский актер Джон Клиз в комедийном сериале «Воздушный цирка Монти Пайтона».

Мероприятие состоялось в Брно 7 января, когда отмечается Международный день «глупой походки». В этом году в нем приняло участие около 250 человек, некоторые из которых были облачены в костюм британского киногероя.

По словам организаторов, марш silly walk становится одной из традиций Морваской столицы, к которой постепенно присоединяются и другие города, такие как Зноймо, Острава, Ческе Будейовице. Активисты надеются, что в будущим их посетит и сам актер Джон Клиз, который выражает поддержку начинанию в социальных сетях.