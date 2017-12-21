Более 10,5 тыс. чешских компаний базируются в офшорных зонах

В Чешской Республике насчитывается более 10,5 тыс. компаний, которые базируются в так называемых новых налоговых гаванях. Их уставный капитал превышает 61 млрд крон (2,44 млрд евро). Об этом сообщила консалтинговая компания Bisnode. Больше всего компаний из их числа базируется во Вьетнаме – 2215, далее следуют Швейцария (1880) и Сербия (1109), пояснила аналитик Bisnode Петра Штепанова.

Напомним, 5 декабря министры финансов Европейского союза на заседании в Брюсселе приняли черный список из 17 офшорных зон, которые уклоняются от уплаты налогов ЕС. Был составлен и «серый» список стран, решивших реформировать свое налогообложение, искоренить из него офшорные практики и обеспечить финансовую и налоговую прозрачность. Министр финансов Франции Брюно ле Мэр в комментарии Reuters сообщил, что попавшие в черный список страны (и соответственно компании, базирующиеся в этих странах) могут лишиться доступа к финансированию от стран Евросоюза.