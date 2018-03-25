Более 10 тысяч человек подписали призыв в защиту Чешского телевидения

Призыв «Пять предложений» в защиту независимости общественной станции Чешское телевидение, опубликованный 10 марта на вручении кинопремии «Чешский лев» режиссером Яном Свераком, подписало более 10 тысяч граждан – студенты, индивидуальные предприниматели, педагоги и пенсионеры. Непосредственно в день вручения чешской национальной кинематографической премии под призывом свои подписи поставили 370 участников церемонии. Призыв «Пять предложений» и листы с фамилиями подписавших его граждан, как сообщил режиссер Ян Сверак, ныне были переданы чешским депутатам.

«Пять предложений» - реакция на инаугурационную речь переизбранного на второй срок президента Милоша Земана. Выступая с трибуны, глава государства заявил о том, что Чешское телевидение в новостных выпусках проявляло чрезмерную наклонность партии ТОР 09. Некоторые иные СМИ услышали из уст первого лица государства критику за необъективность и попытку манипулирования общественным мнением. Чешское телевидение высказанные президентом замечания опровергло. Вербальные атаки Милоша Земана на журналистов осудили некоторые политики.

Режиссер Ян Сверак считает, что нападки на Чешское телевидение направлены на то, чтобы распустить Совет ЧТ и осуществить попытку поставить во главе общественной телестанции человека, подчиненного правительству.