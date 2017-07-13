Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка встретится в течение следующих нескольких недель с каждым членом действующего правительства, чтобы оценить их работу и всего кабмина. Об этом 13 июля сообщило информагентство ČTK со ссылкой на пресс-релиз Аппарата правительства. Ожидается, что по итогам этих встреч будут сформулированы рекомендации следующему правительству. «Я бы хотел использовать летние месяцы и начало сентября, чтобы обсудить с коллегами результаты их деятельности, а также процесс выполнения программного заявления нынешнего кабинета министров и коалиционного договора, заключенного ЧСДП, ANO и христианскими демократами после выборов 2013 года», - заявил премьер-министр.