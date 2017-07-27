Давление стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия) в вопросе различного качества продуктов питания в странах ЕС принесло позитивные результаты, заявил премьер-министр ЧР Богуслав Соботка по итогам встречи со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Высказывание председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который ранее пообещал уделить данной теме «максимум внимания», Соботка воспринимает как обязательство ЕК искать наиболее эффективное решение этой проблемы. «Продукты питания во всех странах ЕС должны быть одинакового качества – самого высокого. Мы настаиваем на этом и будем добиваться поставленной цели», - отметил глава чешского правительства.