BMW намерен инвестировать в свой новый центр у г. Соколов 250 млн евро

Автопроизводитель BMW намерен построить у г. Соколов в Карловарском крае исследовательский центр и полигон. В этот проект автохолдинг намерен вложить 250 млн евро, что станет самой крупной инвестицией в Восточной Европе. Также там будет создано несколько сотен рабочих мест.

Кабинет рассмотрит предложение, поступившее от руководства BMW, на заседании 14 марта. В декабре 2017 г. концерн сообщил о своем намерении создать центр тестирования автономного транспорта и цифровых технологий.

На полигоне будет создано более 100 км дорог, в центре будет открыта лаборатория климатических исследований и борьбы с коррозией. Общая площадь комплекса может составить 525 га. BMW планирует полностью открыть центр в 2022 г.