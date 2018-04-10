Блогеру предъявлено обвинение в разжигание ненависти в социальных сетях

Как сообщает Чешское телевидение, 9 апреля полиция выдвинула обвинение против блогера, который на социальных сетях снабдил фотографию учеников первого класса школы в г. Теплице комментариями расистского характера. В классе преобладают цыгане, вьетнамцы и арабы.

Фотография первоклассников была опубликована в местной прессе, откуда попала в социальные сети, где появились комментарии, в которых детей называли будущими смертниками и призывали к их физическому уничтожению. Угрозы поступали также в адрес учителей школы.

По сообщению полиции, обвиняемому грозит тюремное заключение сроком от полугода до трех лет лишения свободы. По делу о разжигание ненависти проходят еще двое подозреваемых.

Данный случай поднял волну общественной солидарности с жертвами комментариев. Был организован сбор средств в помощь школе Агрессивные нападки на детей осудил ряд политиков им общественных деятелей, включая омбудсмена Анну Шабатову.