Bisnode: Государство сотрудничает с фирмами, нарушающими закон

Аналитическая и консультационная компания Bisnode обращает внимание на то, что государство активно сотрудничает с фирмами, которые не соблюдают чешское законодательство.

Ежегодно в рамках реализации государственных заказов осуществляются инвестиции в объеме более 650 миллиардов крон (25 миллиардов евро). Согласно действующему распорядку, ответственные чиновники обязаны заключать договоры с компаниями, имеющими абсолютно прозрачную структуру. Однако большая часть компаний, которые зарегистрированы в базе данных договоров на реализацию госзаказов, подчеркивает Bisnode, не публикуют свою финансовую информацию, хотя закон их и обязывает.

В настоящее время в реестре зарегистрировано 32 тысячи компаний, осуществляющих государственные заказы. В 2016 году обязанность публиковать свою финансовую информацию не выполнило 2 трети из них, подчеркивает Bisnode.