Биопродукты в Чешской Республике покупает около 10% населения, причем 70% жителей страны даже не интересуется ими. В качестве основной причины их приобретения респонденты Центра исследования общественного мнения назвали тот факт, что они были выращены без применения синтетических пестицидов. Так ответило 40% опрошенных. Отметим, что по результатам аудита розничной торговли, проведенного агентством Nielsen, сумма оборота с биопродуктами в 2016 году в ЧР достигла 792 миллионов крон, что на 0,4%, чем в 2015-м. Наиболее популярными биопродуктами в 2016 году у чешского населения были молоко и йогурты. В общей массе данные виды продукции с обозначением «био» составили соответственно 9,6 и 6,9%. В десятку наиболее популярных товаров попали также творожные десерты и различного вида хлебцы.