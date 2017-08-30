Билборды останутся у автомагистралей

Гигантские конструкции для рекламных плакатов, которые, согласно закону, необходимо отстранить с чешских транзитных автомагистралей и дорог первой категории, останутся на своих местах. Предприниматели, развивающие свой бизнес в сфере наружной рекламы, несмотря на увещевания министра транспорта, отказались в полной мере подчиниться букве закона. С билбордов, однако, исчезнет коммерческая реклама. Таким образом, считают члены Союза предпринимателей в сфере наружной рекламы, они будут избавлены от обязанности физически отстранять с шоссе дорогостоящие сооружения.

В 2012 году законодатели приняли поправку, которая обязывает к 1 сентября 2017 года отстранить с транзитных магистралей и дорог первой категории все билборды, расположенные ближе 250 метров от проезжей части. На сегодняшний день владельцы рекламных сооружений не провели отстранение 875 из числа попадающих под действие закона.