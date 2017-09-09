Безработица в Чехии упала до 4%

Антон Каймаков
09-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Биржа труда Чешской Республики вновь сообщает о падении уровня безработицы. В настоящее время в поисках трудоустройства находится 4,1% работоспособного населения страны, что является самым низким показателем за последних 19 лет. В межгодовом сравнении в августе 2017 года безработица упала на 1,3%. Поисками рабочего места актуально заняты 296 826 человек.

Одновременно увеличилось общее количество вакансий, предлагаемых биржами труда. По мнению специалистов, падение уровня безработицы свидетельствует о хорошем состоянии чешской экономики.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 