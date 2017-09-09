Безработица в Чехии упала до 4%

Биржа труда Чешской Республики вновь сообщает о падении уровня безработицы. В настоящее время в поисках трудоустройства находится 4,1% работоспособного населения страны, что является самым низким показателем за последних 19 лет. В межгодовом сравнении в августе 2017 года безработица упала на 1,3%. Поисками рабочего места актуально заняты 296 826 человек.

Одновременно увеличилось общее количество вакансий, предлагаемых биржами труда. По мнению специалистов, падение уровня безработицы свидетельствует о хорошем состоянии чешской экономики.