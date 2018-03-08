Безработица в Чехии снизилась до 3,7%

Безработица в Чешской Республике снизилась до 3,7% в феврале по сравнению с 3,9% в январе. Без работы было около 280 900 человек, что является самым низким февральским показателем с 1997 года. Об этом сообщило Бюро труда ЧР.

Уровень безработицы в годовом исчислении продолжает падать, в феврале прошлого года она составляла 5,1%. Число вакансий увеличилось, как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с предыдущим месяцем. По мнению аналитиков, количество вакансий скоро превысит число соискателей.

Развитие рынка труда соответствует как долгосрочной ситуации, так и сезонным колебаниям, говорится в сообщении ведомства. Как поясняют авторы отчета, многие безработные трудоустраиваются благодаря постепенному началу сезонных работ, особенно в строительстве, гастрономии, сельском хозяйстве, а также туризме.