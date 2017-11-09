Безопасность покупок в чешских интернет-магазинах растет. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Чешская корзина года», которое проводится в четвертый раз. Согласно этим данным, сертификатом HTTPS, который обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании сетевого соединения, оснащены сайты 92% интернет-магазинов, которые были упомянуты в исследовании. В 2016 году этот показатель составлял 53%, а в 2015 году – 16%. Кроме того, 51% интернет-магазинов указывают дату доставки товаров непосредственно в описании продукта или на первом этапе покупки. В 2016 году только 31% интернет-магазинов опубликовали эту информацию.

Исследование коснулось 100 крупнейших чешских интернет-магазинов. Всего было выполнено 960 различных операций по проверке качества и условий их работы. Отметим, что в первой половине 2017 года жители Чехии потратили 46,4 млрд крон на покупки в электронных магазинах, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно недавней оценке Ассоциации электронной торговли, продажи интернет-магазинов по итогам 2017 года достигнут около 115 млрд крон.