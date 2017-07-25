Правительство ЧР в понедельник, 24 июля, oдобрило предложение МВД по введению системы распознавания лиц и номеров автомобилей в чешских международных аэропортах за пределами Праги, а именно в Карловых Варах, Брно, Остраве и Пардубицах. В столичной воздушной гавани им. В. Гавела система уже функционирует, планируется, тем не менее, что данные меры охватят и другие части аэропорта в Рузыне. Введение системы биометрической идентификации в упомянутых городах запланировано до конца 2020 года и обойдется предположительно в 672 миллионов крон (26 млн евро).