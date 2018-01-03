Беженцы избегают попадать на территорию Чехии

По данным МВД ЧР, мигранты — как легальные, так и нелегальные — планируют свои маршруты в обход территории Чехии. «На территории Чешской Республики на фоне миграционного кризиса были обнаружены лишь отдельные мигранты или их малочисленные группы», – указывается в докладе МВД, текст которого попал в распоряжение издания Právo.

В ноябре 2017 г. правоохранительные службы задержали 21 нелегального мигранта, которые следовали через Чехию транзитом. Среди них было пять граждан Армении, пятеро сербов и пятеро сирийцев. Также были задержаны двое граждан Ирака и по одному гражданину Афганистана, Алжира, Беларуси и Филиппин. Среди задержанных — 7 женщин и 7 детей младше 15 лет. Большинство из них направлялось в Германию, некоторые хотели добраться до Финляндии, Франции и Польши. Только пятеро сообщили, что направлялись именно в Чехию.

По данным статистики, в последние месяцы также были обнаружены нелегально находящиеся на территории страны граждане Турции, Вьетнама, Судана и Пакистана.

С начала действия особого режима контроля транзитной нелегальной миграции, введенного 17 июня 2015, на настоящий момент на территории ЧР было перехвачено 3950 мигрантов. Задержанные помещаются в учреждения МВД ЧР до принятия решения о том, будет ли им предоставлено убежище, или же они будут депортированы.