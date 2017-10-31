Без электричества - 11 тысяч клиентов ČEZ

По истечении двух дней в Чехии все еще продолжается ликвидация последствий пронесшегося над территорией страны урагана. 11 тысяч семей до сих пор остаются без поставок электроэнергии. За последнюю ночь техникам компании ČEZ удалось восстановить только треть заявленных обрывов линий электропередач. Компания E.ON заявила о 4000 своих клиентов, которые после урагана остались без света.

Удалось восстановить движение на большей части главных железнодорожных направлений. Последствия урагана, а в первую очередь речь идет об упавших на полотно деревьях, мешают осуществлению железнодорожных перевозок только на четырех региональных направлениях.