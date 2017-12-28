Бензин в Чехии подешевел на пять геллеров, цена на дизельное топливо не изменилась

Тимур Кашапов
28-12-2017
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Бензин Natural 95 в Чешской Республике подешевел за неделю на пять геллеров до 30,62 крон за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась, как и неделей ранее оно стоит в среднем по стране 29,75 крон за литр. Такие данные опубликовала компания CCS.

Больше всего за топливо вынуждены платить автолюбители в Крае Высочина – литр бензина марки Natural 95 здесь возможно приобрести в среднем за 31,08 крон, литр дизтоплива – 30,10 крон. Несколько дешевле бензин и топливо в Праге. Напротив, самое дешевое топливо в Чехии – в Южночешском крае.

 
 
 
 
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