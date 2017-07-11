На должность американского посла в Чешской Республике Белый дом выдвинул предпринимателя члена республиканской партии из штата Висконсин Стива Кинга. Выдвижение должно быть ратифицировано Сенатом США. Ранее в качестве посла США в Праге обсуждалась кандидатура бывшей жены Дональда Трампа Иваны, уроженки чешского города Злин. Ее кандидатуру поддерживали президент Чехии Милош Земан, по словам которого Ивана Трамп сама отказалась от должности, сочтя ее слишком трудоемкой. С сентября 2014 г. пост посла США в ЧР занимал Эндрю Шапиро, не пользовавшийся симпатиями Пражского Града.